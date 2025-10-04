U-20ワールドカップは3日、B組のグループリーグ第3節を行い、韓国がパナマを2-1で破った。韓国は大会初勝利。それでも他会場でウクライナ対パラグアイが2-1に終わったため、韓国は「総得点1」の差で2位に届かず、3位でグループステージを終え、ベスト16進出は「各組3位の成績上位4か国」の条件次第となった。韓国は開幕節でウクライナに敗れると、第2節もパラグアイに引き分け、崖っぷちで迎えた最終節でパナマと対戦。前半24