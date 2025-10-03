»ç³°Àþ¤À¤±¤¬ÈéÉæ¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤±¤É¤ä¸Å¤¤½ýÀ×¤¬È¯¾É¤Î°ú¤­¶â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£³ùÁÒ¤«¤Þ¤ê¤ó¥Ò¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÊ¡±ÊÀèÀ¸¤Ë¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÈÂÐºö¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§Ê¡±Ê Í­´õ¡Ê³ùÁÒ¤«¤Þ¤ê¤ó¥Ò¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë ÉÍ¾¾°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡ÈéÉæ²ÊÆþ¶É¸å¡¢¤ª¤â¤Ë¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤äÈéÉæ²Ê¤Ø¶ÐÌ³¡£2018Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Ë¡Ö³ùÁÒ¤«¤Þ¤ê¤ó¥Ò¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×³«±¡¡£ÈéÉæ¤ÎÈ¯¿®¤¹¤ë