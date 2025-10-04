本日10月4日（土）よる7時〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！2時間スペシャル」の見どころを紹介！☆所ジョージが熊本県天草市五和町へ！第一町人から精米したてのツヤツヤな早期米をもらった所ジョージは「きれいなお米だよ」と感激。田んぼでは、コンバインに乗って稲刈りに挑戦し、「これ楽しいね！」と、見事な操縦をお披露目。自家栽培のホップも使ったビール工場では、地元の柑橘類を使った地ビ