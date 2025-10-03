「ニューエラ（New Era）」が、岡本太郎作品との新作コラボレーションコレクションを10月9日に発売する。ニューエラストアと公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボコレクションでは、岡本太郎の代表作「太陽の塔」「明日の神話」「みつめあう愛」をフィーチャーしたアイテムを展開。「59FIFTY®」をはじめとするヘッドウェア（4400〜1万2100円）、ロングスリーブTシャツやジャケットなどのアパレ