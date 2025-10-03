EXILE初の大規模展覧会「EXILE COSTUME EXHIBITION 2025 〜ONE AND ONLY〜」が、ルクア大阪で開催される。期間は11月28日から12月4日まで。 【画像をもっと見る】 同展では、「EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION」や、「EXILE LIVE TOUR 2022 POWER OF WISH」などのライブやミュージックビデオ、テレビ出演の際に実使用された約170体以上の衣装や、2007年から大切に保管されてきた貴重なアーカイヴ衣装を初めて展示。その