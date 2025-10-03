「プーマ（PUMA）」が、丸龍文人による「フミト ガンリュウ（FUMITO GANRYU）」とのコラボレーションアイテムの新作を発売する。10月8日から「フミト ガンリュウ」の公式オンラインストアで販売し、10月11日からは原宿キャットストリートと大阪のプーマストア、プーマ公式オンラインストア、プーマアプリ、プーマの一部卸先店舗でも扱う。キャンペーンヴィジュアルには俳優の笠松将を起用した。 【画像をもっと見る】 プーマと