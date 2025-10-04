欧州競馬最高峰のＧ?凱旋門賞（パリロンシャン・芝2400ｍ）が10月５日に行なわれる。今年参戦を予定している日本調教馬は３頭。いずれも、フランスの前哨戦で見事な勝利を飾っており、日本競馬の悲願達成なるのか、その期待値は日に日に高まっている。出走３頭のうち、最初にフランスへ渡ったのは、アロヒアリイ（牡３歳）だ。日本での勝利は新馬戦での１勝のみ。Ｇ?弥生賞（３月９日／中山・芝2000ｍ）で３着と奮闘しているも