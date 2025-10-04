¡ÖÆüËÜ¤Î¼ã¤¤Í­Ë¾¤ÊÁª¼ê¤È¤«¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×ÃæÆîÊÆ¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö£¶·î30Æü¤Ë¥Æ¥­¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À±¦ÏÓÅê¼ê¡¦Ê¡ÅÄ¿¿·¼¡Ê¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¤À¡£¤½¤Î11Æü¸å¤Ë24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ¤Ïº£²Æ¡¢MLBµåÃÄ¤Ç¼·¡¢È¬·³ÁêÅö¤Î¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£º£Ç¯£¶·î¡¢¥Æ¥­¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÊ¡ÅÄ¿¿·¼photo by Ryu Voelkel¡Ú¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÁª