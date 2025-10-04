MLBの各球団はメジャーリーグを頂点に、七、八軍相当のマイナーリーグで構成される。その最下層にあるのがドミニカ共和国のアカデミーだ。おもに中南米の16歳から20代前半の選手が所属し、メジャーリーガーを目指している。野球選手の誰もが夢見る舞台に到達できる可能性は、２％程度と言われる。昨年その舞台に飛び込んだのが、2023年限りで広島の育成契約が終わり、翌年５月にマイアミ・マーリンズとマイナー契約した右腕・