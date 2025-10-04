4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円高の4万6080円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 47810.21円ボリンジャーバンド3σ 46636.27円ボリンジャーバンド2σ 46080.00円4日夜間取引終値 45769.50円3日日経平均株価現物終値 45462.34円ボリンジャーバンド1σ 45324.00円5日移動平均 45295.00円一目均衡表・転換線 4428