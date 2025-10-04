琴勇輝は度重なるケガに襲われながらも、不屈の闘志で乗り越え続けたphoto by Jiji Press連載・平成の名力士列伝58：琴勇輝平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、不屈の闘志でケガと戦い続け、引退後は平成生まれで初の親方となった琴勇輝を紹介する。〉〉