4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の3155.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3213.37ポイントボリンジャーバンド3σ 3182.98ポイントボリンジャーバンド2σ 3155.50ポイント4日夜間取引終値 3152.58ポイントボリンジャーバンド1σ 3129.17ポイント3日TOPIX現物終値 3128.00ポイント一目均衡表・転換線