4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の727ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 811.43ポイントボリンジャーバンド3σ 794.05ポイントボリンジャーバンド2σ 778.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 776.66ポイントボリンジャーバンド1σ 759.28ポイント25日移動平均 758.75ポイ