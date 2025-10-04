プロ野球セ・リーグは3日、広島とヤクルトによる1試合が行われました。降雨の影響で予定より5分遅れて始まったこの試合。ヤクルトは初回から、今季初先発に臨んだ広島・斉藤優汰投手の前に、村上宗隆選手の犠牲フライとオスナ選手のタイムリーで2点を先制します。雨脚が強まる中、4回には北村恵吾選手が5号ソロで得点を追加。さらに5回にはヒットと四球で2アウト1、2塁の好機をつかむと、2番手でマウンドにあがったハーン投手を前