ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は地区シリーズの前日会見に臨み、第２戦にブレーク・スネル、第３戦に山本由伸投手を起用することを示唆した。「すべては彼らの投球次第だと思っている。彼らが最も才能ある投手だというのは間違いないし、できるだけ長いイニングを任せるのは当然のこと」とフィリーズに最強の３枚をぶつけることを示唆した指揮官。フィリーズに最強の３枚をぶつけることが明らかになった。第１戦で大谷翔平