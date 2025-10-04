「ドクターイエロー」をイメージした弁当（横浜えきまつり実行委員会提供）横浜駅東西の商業施設や鉄道会社などが協力し、一帯を盛り上げるイベント「横浜えきまつり」が開催されている。横浜岡田屋などで組織する実行委員会の主催。１３回目となる今年は恒例のデジタルスタンプラリーをはじめ、人気の駅弁を集めた販売会などが行われている。１４日まで。日本初の鉄道が開業した「鉄道の日」（１０月１４日）を記念した企画。