暑かった夏が終わるとともに続々とスタートを切っている10月期のドラマの数々。本稿では、今クール放送される約50作品ある秋ドラマの中から、クランクイン！編集部が独自に厳選した注目の3作品を紹介したい。【写真】2025年「楽しみな秋ドラマ」ランキングTOP10＜フォトギャラリー＞三谷幸喜25年ぶり民放連ドラ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』最初に紹介したいのは、三谷幸喜が脚本を務め、菅田将暉が主