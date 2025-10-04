◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第２日（３日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、１７歳アマチュアの田村萌来美（もなみ、ルネサンス高３年）は１６位で出て４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算６アンダーでトップと５打差の１２位で決勝ラウンドに進んだ。前半の２番パー４で「ショットが完璧だった」と第２打を１・５メートルに寄せ、３番