女優・綾瀬はるかが投稿した大人気３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」との豪華コラボショットに注目が集まっている。３日に更新したインスタグラムにて「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥさんの新曲【ＧＯＯＤＤＡＹ】のＭＶに出演させていただきました！ぜひご覧ください」とつづり、ＭＶ衣装での集合ショットを披露した。この投稿にファンからは「豪華すぎるコラボ」「好きと好きのコラボは堪らなく