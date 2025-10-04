大投手ジョン・スモルツ氏が絶賛米大リーグ通算213勝＆154セーブを挙げた殿堂入り投手が、ドジャースの佐々木朗希投手を絶賛した。9月下旬のメジャー復帰後、160キロ超の速球とスプリットを武器に迫力のピッチングを披露。「彼はこれから素晴らしい投球を披露する」と、太鼓判を押している。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」でアナリストを務めるベン・バーランダー氏のポッドキャスト番組「フリッピン・バッツ」に登場したの