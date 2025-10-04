女優のミシェル・ファイファー（６７）に昨年、初孫が誕生していたことが明らかになった。ミシェルには養子縁組で迎えた３２歳の娘クラウディアと、夫デビッド・Ｅ・ケリーとの３１歳の息子ジョンがいるが、どちらの子に子供が誕生したのかについては明かしていない。 【写真】いつも若々しいですね ポッドキャスト番組『スマートレス』でミシェルはこう話す。「この番組で発表しようかしら。私は去年、お