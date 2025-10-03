メルセデス・ベンツ日本合同会社は、「ジャパンモビリティショー2025」に出展し、“Feel the Mercedes”をテーマに最新モデルやコンセプトカーを公開すると発表した。 同社は、アジア初公開となる「CONCEPT AMG GT XX」やジャパンプレミアの「Vision V」、電動化を進めた新型CLAおよび新型GLCを披露。さらに「Mercedes-Maybach SL Monogram Series」なども展示予定とし、五感を通じてブランドの魅力を体感でき