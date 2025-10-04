様々な分野の「イチバン」を徹底研究する番組『カンニング竹山のイチバン研究所』（ABEMA）が10月3日に配信されたが、インターン研究員である日向坂46の高橋未来虹がカンニング竹山の発言に席を立つほど驚くという“事件”が起きた。【映像】高橋未来虹が椅子から立ち上がって「なんでですか！？」の瞬間10月3日は日本武道館が開館した日。武道館は今やアーティストの聖地とも言われているが、元乃木坂46の中田花奈は「私、中