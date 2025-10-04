自民党総裁選が行われるのは10月4日。有力視されているのは親子2代を目指す小泉進次郎氏や女性初を目指す高市早苗氏だが、反対意見も根強い。そこで「首相になってほしくない政治家」をアンケート調査。選挙権のある18歳以上の女性1000人による“民意”は──。【結果一覧】首相になってほしくない政治家ランキング（今回のアンケートの回答は、選択制ではなくフリー回答とし、広く意見を求めた。そのためランキングは自民党議員