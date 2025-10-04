町田康さんの新刊『口訳 太平記 ラブ＆ピース』（講談社）が刊行されました。戦乱の時代を描く日本最大の軍記物語『太平記』を、町田さんが今の話し言葉で大胆に「口訳」した本書。その衝撃的な面白さはどこから生まれるのか？書評家の渡辺祐真さんによる書評を公開します。（「群像」2025年11月号より先行公開）「精神」を移し替える翻訳グルメ漫画『美味しんぼ』にこんな一幕がある。名品フグの白子を客人に食べさせたいが、不