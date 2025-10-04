〈石川県は参政党の聖地です。なぜ聖地なのか？それは実際に会いに来て確認してください〉参政党の公式ホームページにはかつて、こんな記載があった。参政党関係者は「石川を?聖地?たらしめているのは、加賀市があるから」と口を揃える。一体、どういうことなのか⋯。謎を解くため、筆者は現地を尋ねた。前編記事『「信者たち」が続々と移住！神谷宗幣が作った加賀「参政党王国」に行ってみた』より続く。「蛇がいたので、