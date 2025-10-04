2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。今月、同じくW杯出場を決めているパラグアイ、ブラジルという南米2か国との親善試合を行う。先日発表された招集メンバーには、レアル・ソシエダの久保建英も含まれている。ただ、久保は9月のメキシコ戦で足首を痛めた影響がまだ残っており、万全の状態ではない。『Marca』や『AS』によれば、ソシエダのセルヒオ・フランスシコ監督は、久保の状態や代表招集についてこう語ったという。