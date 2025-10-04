小田急箱根は、箱根登山電車100形（モハ1形・モハ2形）の運行を2028年1月に終了する。対象はモハ1形104・106号とモハ2形108号で、現在は3両1編成で定期運行している。老朽化により修繕や部品確保が難しくなったため引退し、代替車の製造を計画する。完全引退の発表に合わせ、記念品「オリジナル鉄道コレクション」を10月11日に864個限定で発売する。新型車両の導入は2028年度を予定し、詳細は決まり次第公表するとしている。モハ1