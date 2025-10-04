移籍して１年目の昨季は、決して順風満帆とはいかなかった。だが、２年目の今季、鎌田大地は世界最高峰とされるプレミアリーグでインパクトを残している。鎌田は昨年夏、ラツィオを退団し、フランクフルト時代の恩師オリバー・グラスナーが率いるクリスタル・パレスに加入。だが、開幕からチームが低迷したのもあり、得点・アシストを記録することができなかった。34試合に出場したが、先発は15回。シーズン中盤は出番の確保に