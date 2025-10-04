パレスチナ自治区ガザ地区をめぐりアメリカが提示した和平案についてイスラム組織ハマスは3日、人質解放など一部に同意すると発表しました。2年近くに及ぶ戦闘が終結に向かうのか大きな岐路を迎えています。ハマスは3日、トランプ大統領が提示したガザ地区の戦闘終結に関する20項目の計画に対し正式な回答を発表しました。声明で冒頭、イスラム諸国や国際機関そして、トランプ氏に対し「努力に感謝する」と謝意を述べました。その