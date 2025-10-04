“世界で最も危険な鳥”火喰鳥(ヒクイドリ)をご存じだろうか。ニューギニアの熱帯雨林などに生息する「飛べない鳥」だが、両足にある鋭い爪の殺傷能力は半端なく、かつて人間が犠牲になったこともあるという。その鳥類の名が付いたホラーミステリー映画『火喰鳥を、喰う』(10月3日公開)が話題になっている。太平洋戦争中にニューギニアで戦死した兵士の日記が発見され、それを機に怪異な出来事が相次ぐ――というストーリーだ。も