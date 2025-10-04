「繰上げ返済をしすぎると住宅ローン控除が受けられなくなる」と聞くと、繰上げ返済しないほうがいいのではないかと思うかもしれません。 今回は、住宅ローン控除と繰上げ返済、どちらを優先したらよいか、どのように判断したらよいか解説します。 住宅ローン控除の仕組み 住宅ローン控除は、居住開始年、省エネ物件、子育て世帯、中古、新築等によって控除内容が異なります。省エネ住宅で