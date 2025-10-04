「イカの恋、タコの恋」［著］佐藤成祥イカの恋、タコの愛とあるが、圧倒的にイカの話が多い。やはり、愛より恋の方が面白いということだろうか。タコの愛ときたら、ブルーラインオクトパスは交接するや雌に嚙（か）みつき、毒をもってるものだから、雌が昏睡（こんすい）状態に陥り、その間に1時間ほどかけてことを終えるという。どこが愛なんだ。タコである。いま「交接」と書いたが、イカやタコは交尾ではなく、精