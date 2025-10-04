突然ですが、「QOL」が何の略か知っていますか?即答できますか？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Quality Of Life」でした！直訳すると「生活の質」「人生の質」という意味です。単に長生きすることやお金があることではなく、どれだけ自分らしく、心地よく暮らせるかを重視する考え方のことなんですよ！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか？知らないと本当に恥ずかしい…