「白鷺立つ」［著］住田祐「我執（がしゅう）」は仏教用語で、実体のないはずの自我にとらわれることをいう。そこから脱却するためにこそ厳しい修行がなされるのだろう。しかし修行の動機が、そもそも「我執」にあるとすれば――。僧たちの心のうちにずずっと入り込む歴史小説に、金縛りにあったように魅了された。死と背中合わせの荒行。それが比叡山延暦寺で平安時代から続く「千日回峰行（かいほうぎょう）」である。7里