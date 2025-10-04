ウクライナへのロシア侵攻は3年半以上に及び、収束の兆しもなかなか見えてこないのが現状だ。なぜロシアは戦争をやめようとしないのか。会津出身の陸軍大将、柴五郎の生涯とその時代を描き切った『守城の人〈下〉』（村上兵衛著、光人社NF文庫）が刊行され話題を呼んでおり、とりわけ、日露戦争時代に公然化したロシアの極東アジアへの領土的野心と現在の状況とを重ねてみる向きも少なくないようだ。三国干渉、遼東半島の割譲、義