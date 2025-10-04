ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が３日（日本時間４日）、４日（同５日）に行われる地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦に向けた全体練習前にフィラデルフィアの敵地・シチズンズバンクパークで会見に出席した。５月に右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。８月にマイナーで実戦復帰し、チーム事情もあって一時的にリリーフに転向してポストシーズン（ＰＳ）のメンバーに滑り込んだ。１日（同２日）のワイルドカ