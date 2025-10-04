「日本初のタワマン」は意外にも埼玉県にある。JR埼京線・北与野駅の目の前に建つ「与野ハウス」。4棟の居住棟で構成される総戸数463戸の大規模物件で、開放的な敷地の一角に建つ21階建てのタワーは「元祖タワマン」と呼ばれている。修繕費用不足などによって「タワマンは廃墟になる」とも言われているが、はたして「日本初のタワマン」は現在、どんな状況なのか。1976年の竣工から半世紀、日本のタワマンの歴史を切り開いた物件を