自宅で家族を看取る。それを実践したのが漫画家の倉田真由美氏（54）だ。夫・叶井俊太郎氏（享年56）はがん闘病の末、在宅療養を選択。最期の日まで妻として懸命に支えた日々を振り返った。【写真】最後まで仕事を続けた叶井俊太郎氏叶井氏をすい臓がんで亡くして1年7か月あまり。妻で漫画家の倉田真由美氏が語る。「夫のことで流した涙の数はこれまでの人生で流した涙の数を超えています。今でも喪失感が大きく思い出して泣い