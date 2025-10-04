2026年に名古屋市などで開催される「アジア・アジアパラ競技大会」を前に、名古屋駅周辺の歓楽街で10月3日、警察官らが客引き行為に対して注意を呼びかけました。名古屋駅周辺では、飲食店やカラオケ店などの従業員による客引き行為、いわゆる「キャッチ」が問題になっています。3日は歓楽街でのキャッチを取り締まろうと、出発式のあと警察官や名古屋市の指導員らおよそ100人が、名古屋駅の東側の歓楽街で注意を呼びかけま