厚生労働省によると、2024年に国内で生まれた日本人の子どもの年間総数は、68万6061人となり、前年より4万1227人減少した。出生数が減少するのは9年連続で、1899年に統計調査が始まって以降、初めて70万人を下回った。子どもを作る人が多い世代であるZ世代は「結婚」や「出産」についてどんな意識を持っているのか。 【画像】「あなたは、今後、結婚・出産をしたいと思いますか」20代の意外なアンケート結果 書籍『Z世代の