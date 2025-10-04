国内企業3万社 2025年3月期「企業の借入金」状況調査2025年3月期決算の企業3万400社のうち、半数近く（45.2％）で借入金が減少したことがわかった。減少企業は前期の46.9％から1.7ポイント低下した。一方、前期より借入金が増えた企業は27.2％で、前期の27.0％から0.2ポイント上昇した。構成比は前期とほぼ同水準だが、借入金の利用がやや進んだ格好だ。また、借入金が月商の何倍あるかを示す「借入金月商倍率」は5.18倍で、前