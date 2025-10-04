＜ロッテ選手権3日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞水曜日開幕の米国女子ツアーは第3ラウンドが進行中。日本勢7人が決勝に進出し、上位争いを繰り広げている。〈写真〉双子だけど真逆！岩井姉妹のスイング比較3打差2位から出た岩井明愛は1番、4番でバーディを奪取。2打差のトータル14アンダー・2位で首位を追いかけている。岩井千怜は3番から3連続バーディを奪い、トータル11アンダー・4位タイに浮上