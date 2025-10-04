9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¤ÎMAYA¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬¡¢½é¤È¤Ê¤ëÉÁ¤­²¼¤í¤·³¨ËÜ¤ËÄ©Àï¡£MAYA¤µ¤ó¤¬ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù¡Ê12·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ï¡¢°ìÉ¤¤Î¤Þ¤Ã¤·¤í¤ÊÄ³¤¬¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Î¿§¡É¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ±©¤Ð¤¿¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¢£NiziU¡¦MAYA¡Ö½é¤á¤Æ¤Î³¨ËÜÀ©ºî¤Çº£¤â¥É¥­¥É¥­¡×MAYA¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤äÊª¸ì¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Âç¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê