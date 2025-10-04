ショーン・コムズ被告に刑を言い渡す裁判所に集まった人々＝3日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨーク連邦地裁は3日、音楽界の大物プロデューサーで「パフ・ダディ」の名で知られ、売春に関与した罪で有罪評決を受けたショーン・コムズ被告（55）に禁錮4年2月、罰金50万ドル（約7400万円）を言い渡した。陪審は7月、同罪で有罪評決を下し、より刑罰の重い性的人身売買や組織犯罪法違反の罪については無罪とし