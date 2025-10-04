ドジャースは３日（日本時間４日）、敵地で前日練習に臨んだ。クラブハウスがオープンになると、ある球団の配慮が見受けられた。それはロッカーの並び。大谷翔平投手の隣が一つ空いた中で、山本由伸投手、佐々木朗希投手と日本人３人が固められていた。本拠地でも３人はロッカーが隣同士になっており、普段からコミュニケーションをとっている間柄。緊張感が増す地区シリーズにおいて、少しでもリラックスできる環境、普段と同