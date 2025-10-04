女優綾瀬はるか（40）が3日、都内で「ベンザブロックプレミアムDX」新製品発表会に登場した。出演する新CMが4日から放送される。ベンザブロックのCM歴14年目で「『あなた〜の風邪に』って歌うのをみんなに注目されて、すごい恥ずかしかったです」と撮影を振り返った。CMでおなじみのフレーズ「狙いを決めて」にちなんでキックターゲットにも挑戦。同席したM！LK佐野勇斗（27）とtimelesz寺西拓人（30）はサッカー経験者で、難な