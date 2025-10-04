宝塚歌劇団月組公演、ミュージカル「GUYS AND DOLLS」の通し舞台稽古が3日、東京宝塚劇場で行われた。1948年のニューヨークを舞台に、ギャンブラーと伝道師の恋を描いた。場面ごとに変わるスーツの着こなしも見どころで、トップ鳳月杏は「スーツ姿は実は男役にとっては一番難しい。立っているだけでも着こなしていられるようになるまでに研究が必要なコスチュームの1つ。下級生のみんなにも勉強してもらういい機会」と話した。公演