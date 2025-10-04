草〓剛（51）が3日、都内で、カンテレ・フジテレビ系の主演ドラマ「終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−」（13日スタート、月曜午後10時）の制作発表会に登壇した。通算10度目となるカンテレ制作ドラマの出演で、今作は草〓演じる遺品整理人・鳥飼樹がさまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくヒューマンドラマ。既婚者にひかれていく主人公の大人の恋も描かれる。会見では要潤、風吹ジュン、中村雅俊ら豪華キャス