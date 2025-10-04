この漫画は書籍『リベンジ〜サレ姉の復讐』（漫画：矢森てん/原作：あいか）の内容から一部を掲載しています（全6話）。 夫が土下座!?なんでこんなことに…もう誰も信じられない土下座する夫、謝罪する義母。夫のことだけは信じていたのに、こんなことになるなんて…姉から搾取することがすべての妹と、妹に何もかも奪われた姉の物語が始まります。『リベンジ〜サレ姉の復讐〜1』漫画：矢森てん/原作：あいか(KADOKAWA) 「リベ